»»»Почему пробежка помогает собраться с мыслями

У фанатов бега есть правило на все случаи жизни: в любой непредвиденной ситуации отправляйся на пробежку. Творческий ступор? Идите на пробежку. Не можете принять жизненно важное решение? Отправляйтесь на пробежку. Вам не по себе? Грустно? Тоскливо? Бегом на пробежку.

Писательница Кэрол Оутс написала в колонке для York Times что “во время бега наше сознание бежит в одном ритме с телом, в такт с руками и ногами”. Видеоблоггер и режиссер Кейси Нейстат говорит, что бег иногда – единственное, что позволяет ему сохранять ясность ума. “Все важные решения, которые я принял за последние 8 лет, я принял на пробежке или после нее.”

Бегун Монте Дэвис цитирует книгу “Радость бега”: “Трудно бежать и в то же время жалеть себя. Кроме того, после длительной пробежки вас ждет несколько часов ясного сознания.”

Хорошая пробежка может позволить вам чувствовать себя совершенно иным человеком. Буквально другим. За тридцать лет исследований в сфере этого вопроса ученые выявили связь между аэробными нагрузками и ясностью сознания, и самое интересное открытие в этой области – нейрогенез, образование новых нейронов мозга. Долгое время считалось, что во взрослом состоянии наш мозг не обновляется, но любимая многими фраза “нервные клетки не восстанавливаются” была опровергнута.

Исследования показывают, что в течение жизни в головном мозге образуются новые нейроны, и пока известен только один способ, стимулирующий этот процесс – аэробные нагрузки. Президент американской Академии клинической нейропсихологии Карен Постал говорит, что оздоровительный бег также влияет на рост клеток гиппокампа, который отвечает за обучение и долговременную память – так что можно говорить о взаимосвязи аэробных нагрузок и улучшения памяти.

Если пробежка перейдет в разряд ваших постоянных привычек, можно прогнозировать изменения и в лобных долях мозга. Через 30-40 минут занятия исследователи фиксируют приток крови к этой области мозга, которая отвечает за планирование, концентрацию, фокусировку внимания, целеполагание и ощущение времени.

Эта область мозга также связана с регулированием эмоций, и это может помочь объяснить результаты недавнего исследования, проведенного профессором психологии Гарвардского университет Эмили Бернштейн. Ее заинтересовали данные, которые говорят о том, что физическая активность помогает улучшить самочувствие людей, страдающих расстройствами настроения, повышенной тревожностью. Чтобы узнать, как это работает, она показала группе испытуемых из 80 человек душещипательную финальную сцену из фильма “Чемпион” 1979 года. Попробуйте посмотреть ее без слез:

Перед просмотром эпизода часть группы бегала трусцой 30 минут, другая часть – просто отдыхала столько же времени. После этого они отчитались о том, какое впечатление произвел на них эпизод. Через 15 минут отвлеченной деятельности она снова ответили на тот же вопрос. Те, кто перед просмотром совершил пробежку, оправились от эмоций быстрее, и теперь Берштейн занимается изучением механизма, который привел к этому результату.

Есть и еще один полезный для вашего мозга нюанс, малоизученный учеными: пока вы бегаете, ваше сознание “витает в облаках”. Осознанность в последнее время становится все более популярной темой, и польза от пребывания в моменте неоспорима – однако помечтать тоже важно. Рассмотрим этот феномен на примере фрагмента статьи из журнала по психологии Frontiers.

“Мысли блуждают и осознанно, и сами по себе, и это приносит ощутимую пользу, помогая формулировать нам наши собственные цели и устремления. Вам наверняка приходилось по три раза перечитывать написанное, потому что мысли куда-то улетали, но отвлечься на пару минут – это незначительная жертва, особенно учитывая, что это позволило вам осознать или вспомнить что-то важное. Потерять пару минут минут, пропустив нужный поворот, не так страшно – ведь в это время вы вдруг поняли, что так не понравилось вашему боссу на заседании на прошлой недели. Вернуться из магазина без яиц, хотя именно за ними вы и пошли, не так уж и страшно, особенно если вас отвлекла идея просить повышения или сменить работу.”

Сложно замерить пользу от рассеянных мыслей, но она, несомненно, есть – и бег как раз приводит к подобному состоянию сознания. В ходе нескольких недавних экспериментов ученые пытались зафиксировать, о чем думают люди во время пробежки. Как написал Харуки Мураками в своей книге “О чем я говорю когда говорю о беге”, это мысли не по существу, но это неважно. “Я просто бегу. Я бегу в пустоте. Наверное, можно сказать, что я бегу, чтобы оказаться в этой пустоте.”