»»Почти треть месячной нормы осадков выпадет в столице в первые два дня нового года

2017 год в столице начнется обильным снегопадом, за двое суток местами может выпасть до 13 мм осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до плюс 2.

Как отмечают в Гидрометеобюро Москвы и Московской области, это 31% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм.

По данным метеобюро, в новогоднюю ночь выпадет до двух миллиметров, днем 1 января – до четырех миллиметров осадков. «Снег в первые дни нового года будет идти при колебаниях температур от 0 до плюс 2 градусов», – уточнили метеорологи, сообщает «Интерфакс».

С 3 января в Москве начнется похолодание, и уже в ночь на 4 января в регионе температура опустится до минус 13 градусов.