»»Президент США и премьер-министр Японии возложили цветы к мемориалу в Перл-Харбор

Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили бухт Перл-Харбора на Гавайях, где расположена центральная база тихоокенаского флота ВМС США.

Обама и Абэ в память о погибших во Второй мировой войне возложили венки на месте затопления американского линкора «Аризона», над которым сооружен небольшой мемориал. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома в Twitter.

7 декабря 1941 года ВВС Японии атаковали базу Перл-Харбор. В результате нападения только на «Аризоне» погибло более тысячи человек, в целом погибло 2403 человека, 1178 были ранены. Это нападение послужило поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

В мае 2016 года Барак Обама стал первым президентом США, посетившим город Хиросиму, на который 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила.