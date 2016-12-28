»»Протоиерей Чаплин: Церковь и патриарх Кирилл не должны уходить от критических вопросов

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Всеволод Чаплин считает, что церковь должна говорить «жесткие вещи» и отказаться от «спокойного поповского языка». Он отметил, что это касается и первоиерарха РПЦ патриарха Кирилла.

Об этом Чаплин заявил после презентации своей книги «Вера и жизнь».

«Язык округлый, уходящий от острых тем, лишенный огня, такой спокойный поповский язык – это антицерковный язык, это язык антихриста. Если церковь говорит без огня, без того, чтобы люди тут же могли измениться, без того, чтобы люди, которые грешат, завопили от ужаса перед церковью – это неправильно», — считает Чаплин, сообщает АГН «Москва».

Он отметил, что это касается любого общения священнослужителей с верующими, а также публичных выступлений. «И о патриархе Кирилле здесь тоже идет речь. Он, конечно, может сказать какие-то достаточно жесткие вещи, но, к сожалению, его все чаще дрессируют в сторону ухода от некоторых критических вопросов», — отметил священнослужитель.

По мнению Чаплина, Московский патриархат должен был проявить активную позицию, когда в 2014 года на Украине сменилась власть.

«Надо было вывести людей на улицы, даже послать их на смерть, только остановить ту манипулятивную прозападную волну, которая смела законную власть и изнасиловала выбор значительной части общества», – сказал он.