© YodNews, 2016
»»Скрипачка Сара Чанг была ограблена при перелете в Москву

Скрипачка Сара Чанг была ограблена при перелете в Москву

0
Автор: от Новости

Американская скрипачка Сара Чанг, прибывшая накануне вечером в Москву, была ограблена во время перелета. Из ее багажа украдены вещи и драгоценности общей в $12 тыс. Об этом сообщили организаторы ее выступления в России, передает РБК.

Скрипачка  летела из Филадельфии с пересадкой в Лондоне. Где именно произошло ограбление, неизвестно.

Чанг  написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.

Сара Чанг прилетела в столицу на праздничный музыкальный фестиваль «Новый год в Консерватории», в рамках которого состоятся концерты известных исполнителей мировой классической сцены. Ее выступление запланировано на  29 декабря.  В сопровождении Национального филармонического оркестра России под художественным руководством Владимира Спивакова артисткой будет исполнена программа произведений Брамса и Дворжака.

Поделись

Об авторе

Анна Преображенская

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 