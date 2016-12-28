»»Скрипачка Сара Чанг была ограблена при перелете в Москву

Американская скрипачка Сара Чанг, прибывшая накануне вечером в Москву, была ограблена во время перелета. Из ее багажа украдены вещи и драгоценности общей в $12 тыс. Об этом сообщили организаторы ее выступления в России, передает РБК.

Скрипачка летела из Филадельфии с пересадкой в Лондоне. Где именно произошло ограбление, неизвестно.

Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.

Сара Чанг прилетела в столицу на праздничный музыкальный фестиваль «Новый год в Консерватории», в рамках которого состоятся концерты известных исполнителей мировой классической сцены. Ее выступление запланировано на 29 декабря. В сопровождении Национального филармонического оркестра России под художественным руководством Владимира Спивакова артисткой будет исполнена программа произведений Брамса и Дворжака.