»»СМИ: расшифрована запись разговоров в кабине Ту-154 перед падением

Эксперты смогли без проблем расшифровали запись с речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154 Минобороны. Пленка, на которой фиксируются разговоры в кабине, оказалась не повреждена, сообщает Life со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка! Командир, падаем!» — рассказал источник.

По его данным, второй самописец Ту-154, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил, когда начнется его расшифровка, неизвестно.

Как поясняют эксперты, если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

В воскресенье рано утром самолет минобороны России Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Как сообщает ТАСС, за время поисковой операции спасатели обнаружили на месте крушения 13 тел погибших и многочисленные останки. Из воды извлечено более 1,5 тыс. обломков самолета.