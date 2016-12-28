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В Московской патриархии считают незаконным решение суда Владивостока об уничтожении Библии

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Автор: от Новости

Юридическая служба Московской патриархии считает незаконным постановление мирового судьи Владивостока об уничтожении 36 экземпляров Библии, которые распространялись миссионерской организацией «Армия спасения» без надлежащей маркировки. Об этом, как передает «Интерфакс», говорится в комментарии главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги).

Игумения напомнила, что согласно ч.3 ст.5.26 КоАП, такое нарушение влечет наложение административного штрафа с конфискацией литературы. «Конфискация в данном случае не предполагает уничтожение. Поэтому, по мнению юридической службы Московской патриархии, постановление суда об уничтожении Библии является незаконным», – отметила она. По словам игумении, «сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан». Однако, миссионерская деятельность должна осуществляться в строгом соответствии с законом, отметила она.

20 декабря суд Владивостока вынес постановление, согласно которому 36 экземпляров Библии, которые распространялись в рамках миссионерской деятельности христианской организации «Армия спасения» без надлежащей маркировки, содержащей полное наименование религиозной организации, должны быть конфискованы и уничтожены. В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. В резолютивной части решения организация признается виновной в административном правонарушении и ей назначается наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением конфискованной литературы, сообщает портал Credo. Обязательная маркировка религиозной литературы, а также аудио- и видеоматериалов введена «пакетом Яровой» летом этого года.

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