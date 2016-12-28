»»В Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод и выжила

В Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод многоэтажного жилого дома и осталась жива. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Как установили полицейские, вечером 27 декабря житель дома на улице Фомичевой обнаружил в мусоропроводе 15-летнюю девушку с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшей своевременно была оказана вся необходимая помощь, она в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время следственные органы проводят проверку и останавливают все обстоятельства происшествия.

По сведениям некоторых источников, девушка упала в мусоропровод девятиэтажного жилого дома с высоты седьмого этажа, передает РИА «Новости.