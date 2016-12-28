»»В Нью-Йорке из Trump Tower эвакуировали людей из-за рюкзака с игрушками

Во вторник в Нью-Йорке из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, где расположена резиденция избранного президента США Дональда Трампа, эвакуировали людей.

Эвакуация была проведена после того, как в здании обнаружили подозрительный рюкзак, сообщает телеканал ABC. Полиция проверила подозрительную сумку – она оказалась наполнена детскими игрушками.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года. До этого времени Трамп со своей семьей продолжает жить в своей резиденции на 5-й авеню. Здание круглосуточно охраняется. Охрана обходится городу около $1 млн в день.