»»В Подмосковье задержали подозреваемых в краже картин Левитана из музея художника

В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже пяти картин живописца Исаака Левитана на сумму около 77 млн руб.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2014 году из музея Левитана в городе Плесе Ивановской области были похищены картины «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность», передает РИА «Новости». Также в мае 2016 года подозреваемые совершили разбойное нападение на один из банков Нижнего Новгорода и похитили более 5 млн руб.

В расследовании преступления и операции по задержанию участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, ФСБ России, УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, УУР УМВД России по Ивановской области, СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии.

По словам Волк, в 2014 году из музея Левитана в городе Плесе Ивановской области были похищены картины «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».