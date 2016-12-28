»»Во Львове кибертеррорист требует у ТЦ «Роксолана» $180 тыс.

Из торгового центра «Роксолана» в центре Львова за последний месяц четыре раза эвакуировали посетителей и работников из-за анонимных сообщений о якобы заложенной в ТЦ бомбе. Проверка территории после таких сообщений продолжается несколько часов, и ни разу взрывчатки в ТЦ не обнаружено, сообщает пресс-служба «Роксоланы».

После очередной эвакуации киберпреступник перешел к откровенному шантажу. Администрация ТЦ по электронной почте получила письмо с требованием заплатить 200 биткоинов, что составляет почти $180 тыс., иначе эвакуация будет происходить ежедневно, вплоть до завершения новогодних праздников, говорится в сообщении. Руководство торгового центра обратилось в полицию и киберполицию. «Мы полагаемся на действия правоохранителей, которые найдут этих злоумышленников, и не ведем переговоров с шантажистами и кибертеррористами», – прокомментировали ситуацию в торговом центре.