»»Ющенко считает Достоевского и Чайковского представителями украинской культуры

На встрече со студентами Киевского университета культуры бывший президент Украины Виктор Ющенко объявил писателя Федора Достоевского, композитора Петра Чайковского и художника Илью Репина представителями украинской культуры.

«Я хотел показать, откуда мы есть, какую цивилизацию миру привнесли, сколько уникальных шедевров, начиная от Триполья, мы дали миру. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен, творивших нашу культуру. Кое-кто даже русскоязычную, но это украинская культура», – заявил экс-президент, сообщает канал 112.