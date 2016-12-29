»»Аккаунт в Instagram израильских девушек-военных покоряет интернет

Британская газета Daily Mail написала о набирающем популярность аккаунте в Instagram под названием Hot Israeli Army Girls (“Горячие девушки из армии Израиля”).

Как отмечает издание, все граждане Израиля вне зависимости от пола обязаны проходить двухгодичную службу армии в 18 лет. Но несмотря на свои непростые армейские будни, девушки не прочь показать себя в купальниках или в нижнем белье. Здесь уже более двух тысяч снимков израильтянок, которые проходят службу в армии сейчас или когда-то в ней служили. В основном это коллажи с фотографиями в военной форме и в купальнике девушек в возрасте от 18 до 20 лет. У аккаунта уже десятки тысяч подписчиков.