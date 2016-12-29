»»Бурятский поселок 20 лет живет без электричества

Жители бурятского поселка 20 лет живут без электричества, в 1996 году в пожаре сгорела линия электропередачи, а потом часть проводов растащили на цветные металлы. Поселок Таежный живет за счет дизель-генераторной установки, режим работы которой с 9 до 10 и с 18 до 24. Когда заканчивается топливо, без света живут месяцами. На зарплату механика-дизелиста (12 тыс. руб.)жители сбрасываются по 250 рублей. Библиотекарь в Таежной сельской библиотеке получает 5 тыс. руб, сообщает «МК в Бурятии».

В местной общеобразовательной школе обучение идет только в светлое время суток. Здесь 11 учеников и два педагога.

Чтобы воспользоваться сотовой связью, другой в поселке нет, жители поднимаются в гору, высотой 1,5 километра, дорога туда-обратно занимает три часа. Одни ходят на переговоры раз в неделю, другие — раз в месяц, но все парами или с оружием, так как боятся волков.

Рядом находится тайга и поэтому пожароопасные периоды особенно опасны. Однако если случится возгорание, сотрудников Селенгинского лесхоза быстро вызвать не смогут. И когда те приедут, все уже сгорит. В этом году чиновники вместе с православным священником окропляли окрестности святой водой. Теперь в поселке ждут представителей правительства Бурятии, чтобы найти выход из ситуации.