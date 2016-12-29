»»Бывшего главврача 62-й горбольницы обвинили в строительстве коттеджей на больничной территории

Бывшего главного врача 62-й горбольницы Анатолия Махсона обвинили в вырубке леса и строительстве коттеджного поселка на принадлежащих больнице территориях. Блогер Сергей Никитский в своем расследовании утверждает, что в лесопарке, примыкающем к больничным корпусам, ведется активная вырубка леса, которую, согласно документам, ведет “Общество пластической и реконструктивной онкологии” (ОПРО). Причем основной вид деятельности общества (зарегистрированного по адресу онкологической больницы № 62) – лесозаготовки. Вырубаемый участок леса в непосредственной близости от основного корпуса предназначается для нового коттеджного поселка.

“Онкологическая больница расположилась на территории старинной дворянской усадьбы, отстроенной еще в 17-м веке и принадлежавшей роду Долгоруких… Сейчас весь больничный комплекс – это целый санаторно-курортный городок со своей котельной, очистными сооружениями, тремя многоквартирными домами, где живут близкие к администрации больницы люди”, – утверждает блогер. По его словам, все родственники главврача прописаны на территории 62-й больницы.

62-я горбольница работает как онкологический стационар с 1959 года и считается одним из лучших учреждений данного профиля в стране.

8 ноября правительство Москвы распорядилось изменить тип 62-й больницы — из автономного учреждения в бюджетное. Главврач больницы Анатолий Махсон заявил, что в результате этой реформы больница не сможет закупать лекарства в нужном объеме.

В результате конфликта с вице-мэром Москвы по социальным вопросам Леонидом Печатниковым Анатолий Махсон покинул свой пост и обратился с жалобой в ФСБ на столичный Департамент здравоохранения с просьбой проверить расходы на закупку лекарств.