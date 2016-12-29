»»CNN: администрация США намерена объявить о новых санкциях в отношении России

Администрация президента США Барака Обамы готовится объявить в четверг о введении в отношении России новых санкций, сообщает телеканал CNN со ссылкой американских чиновников

В частности, будут применены более широкие санкции и дипломатические меры, что, по мнению администрации Обамы, станет пропорциональным ответом на действия России, в том числе хакерские атаки в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года, сообщает телеканал.

По данным CNN, ответные меры не связаны с разведдокладом о внешних кибератаках на избирательные органы США. Доклад, запланированный на начало января 2017 года, будет включать в себя информацию о хакерских атаках со стороны Китая в 2008 и 2012 годах, как и об атаках и распространении дезинформации российскими разведслужбами в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает CNN.