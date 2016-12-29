»»Должникам ограничат выдачу кредитов

Финансовые организации перед выдачей потребительского кредита обяжут проверять кредитную историю клиента. Если задолженность окажется высокой клиенту могут отказать в выдаче еще одного кредита.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку России к 1 марта 2017 года подготовить предложения для ограничения выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой задолженностью. Поручение дано по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта, состоявшегося 22 ноября 2016 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения… об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России», – говорится в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.

К этому же сроку Центробанк и правительство должны подготовить предложения, согласно кторорым банки и дргуие финансовые организации будут обязаны проводить проверку кредитных историй заемщиков перед выдачей ему нового кредита.