»»Герман Клименко: Россия должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета

России нужно быть готовой к отключению от мирового интернета, так как высока вероятность ухудшения ее отношений с Западом, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко Именно с этим связано стремление принять закона о регулировании рунета, проект которого Минкомсвязь обнародовала в ноябре, сообщает RT.

«В законе речь идёт о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России. Например, хакеры могут проникнуть в структуры коммерческих банков и украсть деньги. Это плохо, но если они проникнут в системы Центробанка, будет большая беда. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», – заявил Клименко. Копия доменной зоны должна быть в России, чтобы ее не могли отключить, добавил советник президента. По его словам, регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.