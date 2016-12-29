»»Главный нарколог России дал рекомендации, как пить на Новый год

Как можно меньше алкоголя в новогоднюю ночь и постараться обойтись без похмелья на следующее утро, порекомендовал россиянам главный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, ночью алкоголь полностью не перерабатывается, так как организм, следую биологическим часам спит. Поэтому после 9-10 вечера Брюн советует не пить вовсе или пить, как можно меньше, сообщает Интерфакс.

1 января Брюн советует провести как можно дольше в постели и не спешить опохмеляться, так как новая порция алкоголя лишь усугубит состояние.

«Главное: не наслаивать новый алкоголь на перерабатываемый вчерашний или ночной. Как правило, после ночных бдений до середины дня он (алкоголь – прим. Йод) продолжает находиться в организме,- подчеркнул нарколог.