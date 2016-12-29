»»Главный нарколог столицы считает, что москвичи стали меньше пить

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что москвичи стали меньше пить. По его словам, до 2014 года после больших праздников на 15–20 % стабильно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем. А последние три года число обращений в праздничные дни растёт лишь на 5 %.

Он отметил, что алкоголизмом среди москвичей больны 80 тысяч человек — меньше 0,01% населения. «В Москве 80 тысяч человек больны алкоголизмом — это меньше 0,01%. Мы говорим о пациентах с выявленным диагнозом, которые стоят на учёте», — сказал он в интервью, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Брюна, в России за год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя. Это уровень потребления, сопоставимый с Европой, Америкой, Австралией. «Мы ничем не отличаемся. И утверждение, что русские пьют больше всех, — это миф», — считает Брюн.