»»»Итоги-2016: главные цитаты года

Произнесенные слова могут превратить человека в героя или посмешище – 2016-й это снова подтвердил. «Йод» выбрал фразы, которые стали самыми яркими в уходящем году.

«Вы держитесь здесь, вам хорошего настроения»

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Крым и поговорил с местными жителями. Пенсионерка из толпы пожаловалась на низкую пенсию и отсутствие индексации. Медведев ответил, что «индексации нигде нет», а не только в Крыму, потому что «просто денег нет». А после пожелал «хорошего настроения и здоровья». Критики Медведева обвинили того в откровенном издевательстве.

«Кадыров – патриот России»

Рамзан Кадыров в 2016 году снова привлекал к себе внимание. В начале года красноярский депутат Константин Сенченко назвал Кадырова позором России за его поиски врагов народа среди оппозиционеров. Затем его настоятельно попросили извиниться, что он и сделал. А в Чечне устроили массовый флешмоб – люди фотографировались с листком, на котором было написано «Кадыров – патриот России». В этой акции приняли участие и знакомые Кадырова среди звезд. Подобная народная поддержка потом еще раз понабилась Кадырову при выдвижении на выборы главы республики, а призывы извиниться перед ним стали чем-то обыденным.

«На лабутенах»

Припев песни группы «Ленинград», которая прославилась клипом «Экспонат». История о попытке девушки надеть узкие джинсы и туфли лабутены для похода на выставку Ван Гога уже почти набрала 100 миллионов просмотров на YouTube. В интернете возможна нецензурная версия «на лабутенах на* и в о*ительных штанах», а вот на телевидении и радио используется нейтральная «на лабутенах на и в офигительных штанах».



«Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу,

а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу»

Это только одно из изречений музыканта Юрия Лозы, оно было первым. В марте Лоза поделился мнением о творчестве известных рок-групп. Он считает, что 80%, спетого группой Led Zeppelin, «слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо». Вес Лозы в музыкальном мире и его критика стали причиной для возникновения иронического диссонанса. Журналисты стали спрашивать Лозу про других авторитетов, а он с радостью критиковал и их – от Моцарта до Юрия Гагарина.

«Я должен погрузиться в тему»

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев прославился в конце июля 49-секундным брифингом перед журналистами, на котором он пообещал «погрузиться в тему», чтобы ответить на конкретные вопросы. Насколько это ему удалось, неизвестно – Зиничева сняли с поста уже в октябре, назначив место него 30-летнего Антона Алиханова.

«Да вы не волнуйтесь, убьет, мы труп приедем, опишем»

Так успокаивала жительницу Орла участковый–уполномоченный майор Наталья Башкатова. Жаловавшая на угрозы сожителя 36-летняя женщина через 40 минут после этого разговора была забита обидчиком. Майор ранее признавалась лучшим участковым Орла, а сейчас против нее возбуждено уголовное дело.

«Это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться.

А люди, которые это делают, мрази конченые»

Министр культуры Владимир Мединский возбудился из-за напоминаний о расследовании истории 28 панфиловцев. После просмотра фильма о панфиловцах он жестко отозвался о тех, кто ставит под сомнение каноническую версию подвига. В ноябре Мединский добавил, что панфиловцы, как и Зоя Космодемьянская, святые.



«Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест,

где это можно сделать быстрее и лучше»

Еще одна фраза Дмитрия Медведева, взбудоражившая противников главы правительства. На этот раз она была адресована учителям, и те, разумеется, возмутились.

«Хорошо поплавали?»

Этот вопрос задал уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов детям, которые спаслись во время шторма на Сямозере (в июне там погибли 14 детей). По словам Астахова, это была попытка наладить контакт с ребенком, но после шквала критики он ушел со своего поста.

«Я убивал, дальше что?»

В октябре в Донецке в результате покушения погиб герой ДНР Арсений «Моторола» Павлов. На вопрос, нужно ли вообще скорбеть по Мотороле, ведущий передачи «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин ответил, что он тоже убивал. «Вы же со мной сидите и разговариваете, – заметил он. – И для многих людей я вполне себе легитимен». Шейнин не пояснил, где он убивал, что вызвало вопросы зрителей – выглядело это как оправдание убийствам. Оказалось, что он воевал в Афганистане.

«Работайте, братья»

Фраза, произнесенная перед казнью дагестанским полицейским Магомедом Нурбагандовым. Боевики хотели, чтобы он через камеру призвал своих коллег уйти со службы. Вместо этого он сказал «работайте, братья». За поступок старший лейтенант был награжден званием героя России посмертно, а фраза стала символом.

«Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми»

Эта цитата – из выступления Елизаветы Глинки на церемонии награждения государственными премиями. Через 2,5 недели она погибла в авиакатастрофе Ту-154 около Сочи, когда везла медикаменты в Сирию – и слова эти теперь кажутся пророческими.