»»Космодром Восточный могут обесточить из-за неоплаченной электроэнергии

Некоторые объекты строительства космодрома Восточный могут быть обесточены из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя» за электроэнергию на 17 млн рублей.

В Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) сообщили, что 15 декабря руководству «Дальспецстроя» было направлено уведомление об ограничении электроэнергии, но долг так и не был погашен. «26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия», — говорится на сайте компании.

Санкции будут усилены после праздников, когда энергетики грозятся отключить некоторые объекты космодрома.