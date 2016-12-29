»»Лидерство по самым низким ценам на продукты питания принадлежит Липецкой области

Липецкая область стала лидером 2016 года по количеству самых низких цен на социально значимые продукты питания в Черноземье. Самые дорогие продукты питания в Тамбовской области.

В списке самых дешевых продуктов: говядина, свинина, вареная колбаса, мороженая рыба, морковь и соль. 1 кг говядины в Липецкой области среднем стоил 274,73 рубля, тогда как в Тамбовской – 283,32 рубля. Вареная колбаса в регионе стоила 285,09 рубля за 1 кг, тогда как в Курской области ее покупали за 312,92 рубля. Овощи отличались по стоимости от 2,5 до 4 рублей, сообщает Gorod48.

В список самых дорогих продуктов попали: молоко и водка. Стоимость 1 литра молока составила 49,73 рубля, тогда как в Белгородской области – 41,13 рубля. Литр водки в Липецкой области стоил 550,37 рублей, тогда как в Курской – 526,29.