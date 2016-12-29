»»Минобороны: версию теракта мы не снимаем

Министерство обороны РФ пока не исключает версию теракта на борту Ту-154, сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

«После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы о том, что во всяком случае взрывов на борту не было. Но теракт может быть совершен и по-другому, и пока мы эту версию не снимаем», – сказал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов. Он пояснил, что пока не все приборы подняты со дна Черного моря, о случаях их отказов ничего не известно, сообщает АГН «Москва».

Основными рабочими версиями крушения являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.