»»Москвичи смогут увидеть свои фото на 30 уличных экранах города

Праздничные снимки из социальных сетей с хэштегом #МосковскиеСезоны попадут на мониторы в центре города и в парках, в том числе на 17-метровый медиафасад Центрального телеграфа. Чтобы принять участие в проекте, горожанам нужно сделать снимок на фоне новогодней столицы, поставить хештег #МосковскиеСезоны и выложить фото в «В контакте», «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм».

Вскоре фотографии появятся на сайте mos.ru и уличных мониторах. На одном экране одновременно появится более десятка фотографий, проект стартует 29 декабря и продлится до 3 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фотографии с хештегом #МосковскиеСезоны будут транслироваться на нескольких десятках экранов по всему городу. Самые крупные из них — медиафасад на здании Центрального телеграфа и экран на катке на площади Революции. Ещё 28 уличных мониторов меньших размеров повесят в парках и на некоторых окружных новогодних площадках. Чтобы попасть на окружные мониторы, нужно будет ввести дополнительный хештег с названием парка и номером года.