»»Первые электронные гражданские паспорта в России появятся уже в 2017 году

Электронные паспорта в России будут введены уже в 2017 году, сообщил советник президента России по интернету Герман Клименко.

Каждый россиянин получит электронный паспорт с уникальным номером, рассказал Клименко в интервью RT. По словам советника, сейчас «идет проработка создания единого реестра россиян, с которым будут работать все органы власти». На данный момент каждое федеральное ведомство ведет собственную базу россиян.

Такое нововведение поможет получать большее количество госуслуг в режиме онлайн, считает Клименко.