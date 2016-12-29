»»»Рейтинг самых популярных песен 2016 года в рунете

2016 год снова доказал, что в музыке нет границ: пользователи российского интернета много слушали песни исполнителей как из России, так и из Молдавии, Украины, Турции и западных стран. «Йод» представляет список самых популярных треков рунета.

«Рустоп» — это рейтинг самых популярных песен российского интернета. Чтобы попасть в него, песня должна в конце недели быть в первой десятке основного чарта хотя бы одного из четырех популярных сервисов: Яндекс.Музыка, iTunes, GooglePlay и Вконтакте. Чем больше таких попаданий, тем больше баллов набирает песня. По итогам года определились самые популярные у россиян композиции.

Пятерка лидеров среди исполнителей по количеству попаданий в топ – дуэт Twenty One Pilots, Светлана Лобода, Мот (Матвей Мельников), группа «Ленинград» и Баста (Василий Вакуленко). У четырех из них есть песни в первой десятке самых популярных треков.

Лидеры

Carla’s Dreams — “Sub Pielea Mea” (27 баллов из 100)

По названию группы Carla’s Dreams можно подумать, что она родилась где-то на Западе. Но на самом деле это таинственный проект из Восточной Европы, а именно из Молдавии. Таинственный, потому что солист группы скрывает не только свое имя, но и лицо. Песни Carla’s Dreams звучат на русском, английском и румынском языках. “Sub Pielea Mea” спета как раз на румынском, поэтому смысл понять россиянам не так просто. Однако она все же стала самой популярной и самой продаваемой в российском iTunes за год.

Burak Yeter, Danelle Sandoval — “Tuesday” (26)

Песня турецкого диджея Бурака Йетера женским голосом рассказывает о том, как “в клубе все гудят во вторник”. “Tuesday” — самый популярный трек ранее совсем неизвестного в России диджея. Имя вокалистки — Даниэлл Сандовал — тоже ничего не говорит, но популярности трека это не помешало.

Alekseev — “Пьяное Солнце” (23)

23-летний украинец поет на русском языке, его “Пьяное солнце” появилось осенью 2015 года, но продержалось в топах до августа 2016-го.

Ленинград – “Экспонат” (21)

Популярности треку группы “Ленинград” добавил один из самых обсуждаемых клипов года – о том, как девушка пытается собраться на свидание. Клип почти собрал огромные для российской группы 100 миллионов просмотров на YouTube. Но и отдельно, только звук, песню тоже активно слушали. На волне успеха ее исполнительница Алиса Вокс даже попыталась начать сольную карьеру.

Twenty One Pilots — “Heathens” (18)

Twenty One Pilots – американский дуэт, созданный в 2009 году. Он работает в стилях хип-хоп, электро-поп и рок. “Heathens” — это один из саундтреков вышедшего в этом году фильма “Отряд самоубийц”.

Twenty One Pilots — “Stressed Out” (17)

Сингл, вышедший в 2015 году, остался популярен в 2016-м. Более того, в России в музыкальных сервисах он прорвался в топ весной именно 2016 года. Клип на песню о сложностях современного взрослого мира, где для всего требуются деньги, скоро соберет 800 миллионов просмотров на YouTube. В сервисах “Яндекс.музыка” и “GooglePlay” песня признана самой популярной за год.

Лобода — “Твои глаза” (17)

Бывшая солистка группы “ВИА Гра” Светлана Лобода продолжает эксплуатировать сексуальность, показывая, что для этого даже раздеваться не обязательно – достаточно томно петь “о таких чистых, как небо, твоих глазах”.

Мот — “Капкан” (17)

Рэпер Матвей Мельников, он же Мот, оказался в рейтинге самым успешным из представителей лейбла “Black Star Inc.”. “Капкан” — это любовь к одновременно “моему чудовищу, моей принцесске,

и моему сокровищу ЮНЕСКО”.

Kungs, Cookin’ On 3 Burners — “This Girl” (16)

“This Girl” — продукт французского диджея Kungs (Валентин Брунель) и австралийской группы “Cookin’ On 3 Burners”. Песня была записана группой в 2009 году, а в 2016-м ее реинкарнации поспособствовал Kungs.

Лобода — “К черту любовь” (16)

“К черту любовь” — еще один хит Лободы: песня о терзаниях уходящей любви, которая, как оказывается в припеве, все же осталась.

Всего в рейтинг попали 362 трека. Остальные треки из топ-30:

исполнитель // песня баллы (из 100) Duke Dumont // Ocean Drive 15 Alan Walker // Faded 15 LP // Lost on You 15 Баста // Выпускной (Медлячок) 15 Adele // Hello 14 Mahmut Orhan, Sena Sener // Feel 14 Sia // Unstoppable 14 Макс Барских // Туманы 14 Сергей Лазарев // You Are The Only One 14 Justin Timberlake // Can’t Stop the Feeling 11 Елена Темникова // Ревность 11 Feder, Alex Aiono // Lordly 11 Наргиз, Максим Фадеев // Вдвоём 11 Тимати, Рекорд Оркестр // Баклажан 11 Calvin Harris // My Way 10 Наргиз // Ты – моя нежность 10 Coldplay // Hymn For The Weekend 9 Imany // Don’t Be So Shy 8 Clean Bandit, S. Paul, Anne-Marie // Rockabye 8 Егор Крид // Будильник 8 Егор Крид и Тимати // Где ты, где я 8 MONATIK // Кружит 8 Елена Темникова // Импульсы 8 Тимати // Ключи от рая 8 Charlie Puth, Selena Gomez // We Don’t Talk Anymore 7 Jah Khalib // Лейла 7 Kristina Si // Хочу 7 The Parakit, A. Jacob, Anchalee // Save Me 7 Время и Стекло // Навернопотомучто 7 Сплин // Лестница 7

В 2014 году песней года в рунете стала «Chandelier» австралийки Sia, а в 2015 году — «Take Me To Church» ирландского музыканта Hozier. Исполнителями года — IOWA и Егор Крид.

Также на “Йоде”:

Валерия, Лепс, Нюша и другие на полотнах из Третьяковской галереи