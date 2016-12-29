»»»Рейтинг самых популярных песен 2016 года в рунете

2016 год снова доказал, что в музыке нет границ: пользователи российского интернета много слушали песни исполнителей как из России, так и из Молдавии, Украины, Турции и западных стран. «Йод» представляет список самых популярных треков рунета.
«Рустоп» — это рейтинг самых популярных песен российского интернета. Чтобы попасть в него, песня должна в конце недели быть в первой десятке основного чарта хотя бы одного из четырех популярных сервисов: Яндекс.Музыка, iTunes, GooglePlay и Вконтакте. Чем больше таких попаданий, тем больше баллов набирает песня. По итогам года определились самые популярные у россиян композиции.
Пятерка лидеров среди исполнителей по количеству попаданий в топ – дуэт Twenty One Pilots, Светлана Лобода, Мот (Матвей Мельников), группа «Ленинград» и Баста (Василий Вакуленко). У четырех из них есть песни в первой десятке самых популярных треков.
Лидеры
Carla’s Dreams — “Sub Pielea Mea” (27 баллов из 100)
По названию группы Carla’s Dreams можно подумать, что она родилась где-то на Западе. Но на самом деле это таинственный проект из Восточной Европы, а именно из Молдавии. Таинственный, потому что солист группы скрывает не только свое имя, но и лицо. Песни Carla’s Dreams звучат на русском, английском и румынском языках. “Sub Pielea Mea” спета как раз на румынском, поэтому смысл понять россиянам не так просто. Однако она все же стала самой популярной и самой продаваемой в российском iTunes за год.
Burak Yeter, Danelle Sandoval — “Tuesday” (26)
Песня турецкого диджея Бурака Йетера женским голосом рассказывает о том, как “в клубе все гудят во вторник”. “Tuesday” — самый популярный трек ранее совсем неизвестного в России диджея. Имя вокалистки — Даниэлл Сандовал — тоже ничего не говорит, но популярности трека это не помешало.
Alekseev — “Пьяное Солнце” (23)
23-летний украинец поет на русском языке, его “Пьяное солнце” появилось осенью 2015 года, но продержалось в топах до августа 2016-го.
Ленинград – “Экспонат” (21)
Популярности треку группы “Ленинград” добавил один из самых обсуждаемых клипов года – о том, как девушка пытается собраться на свидание. Клип почти собрал огромные для российской группы 100 миллионов просмотров на YouTube. Но и отдельно, только звук, песню тоже активно слушали. На волне успеха ее исполнительница Алиса Вокс даже попыталась начать сольную карьеру.
Twenty One Pilots — “Heathens” (18)
Twenty One Pilots – американский дуэт, созданный в 2009 году. Он работает в стилях хип-хоп, электро-поп и рок. “Heathens” — это один из саундтреков вышедшего в этом году фильма “Отряд самоубийц”.
Twenty One Pilots — “Stressed Out” (17)
Сингл, вышедший в 2015 году, остался популярен в 2016-м. Более того, в России в музыкальных сервисах он прорвался в топ весной именно 2016 года. Клип на песню о сложностях современного взрослого мира, где для всего требуются деньги, скоро соберет 800 миллионов просмотров на YouTube. В сервисах “Яндекс.музыка” и “GooglePlay” песня признана самой популярной за год.
Лобода — “Твои глаза” (17)
Бывшая солистка группы “ВИА Гра” Светлана Лобода продолжает эксплуатировать сексуальность, показывая, что для этого даже раздеваться не обязательно – достаточно томно петь “о таких чистых, как небо, твоих глазах”.
Мот — “Капкан” (17)
Рэпер Матвей Мельников, он же Мот, оказался в рейтинге самым успешным из представителей лейбла “Black Star Inc.”. “Капкан” — это любовь к одновременно “моему чудовищу, моей принцесске,
и моему сокровищу ЮНЕСКО”.
Kungs, Cookin’ On 3 Burners — “This Girl” (16)
“This Girl” — продукт французского диджея Kungs (Валентин Брунель) и австралийской группы “Cookin’ On 3 Burners”. Песня была записана группой в 2009 году, а в 2016-м ее реинкарнации поспособствовал Kungs.
Лобода — “К черту любовь” (16)
“К черту любовь” — еще один хит Лободы: песня о терзаниях уходящей любви, которая, как оказывается в припеве, все же осталась.
Всего в рейтинг попали 362 трека. Остальные треки из топ-30:
|исполнитель // песня
|баллы (из 100)
|Duke Dumont // Ocean Drive
|15
|Alan Walker // Faded
|15
|LP // Lost on You
|15
|Баста // Выпускной (Медлячок)
|15
|Adele // Hello
|14
|Mahmut Orhan, Sena Sener // Feel
|14
|Sia // Unstoppable
|14
|Макс Барских // Туманы
|14
|Сергей Лазарев // You Are The Only One
|14
|Justin Timberlake // Can’t Stop the Feeling
|11
|Елена Темникова // Ревность
|11
|Feder, Alex Aiono // Lordly
|11
|Наргиз, Максим Фадеев // Вдвоём
|11
|Тимати, Рекорд Оркестр // Баклажан
|11
|Calvin Harris // My Way
|10
|Наргиз // Ты – моя нежность
|10
|Coldplay // Hymn For The Weekend
|9
|Imany // Don’t Be So Shy
|8
|Clean Bandit, S. Paul, Anne-Marie // Rockabye
|8
|Егор Крид // Будильник
|8
|Егор Крид и Тимати // Где ты, где я
|8
|MONATIK // Кружит
|8
|Елена Темникова // Импульсы
|8
|Тимати // Ключи от рая
|8
|Charlie Puth, Selena Gomez // We Don’t Talk Anymore
|7
|Jah Khalib // Лейла
|7
|Kristina Si // Хочу
|7
|The Parakit, A. Jacob, Anchalee // Save Me
|7
|Время и Стекло // Навернопотомучто
|7
|Сплин // Лестница
|7
В 2014 году песней года в рунете стала «Chandelier» австралийки Sia, а в 2015 году — «Take Me To Church» ирландского музыканта Hozier. Исполнителями года — IOWA и Егор Крид.
Также на “Йоде”:
Валерия, Лепс, Нюша и другие на полотнах из Третьяковской галереи