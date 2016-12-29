»»Певца Новикова отпустили из-под домашнего ареста

Свердловский областной суд в четверг рассмотрел жалобы адвоката и прокуратуры на домашний арест певца Александра Новикова.

«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», – сообщила пресс-служба свердловского облсуда, сообщает «Интерфакс».

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга избрал Новикову домашний арест в качестве меры пресечения., но защита обжаловала это решение.

Новикову было предъявлено обвинение в мошенничестве по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с причинением значительного ущерба). По этому же уголовному делу проходит и экс-замминистра экономики Свердловской области проходит Михаил Шилиманов.

Главное следственное управление МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело осенью 2015 года по факту махинаций с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. В строительство домов вложили около 150 млн рублей 65 человек. Фигуранты дела деньги пайщиков себе на счета и остановили строительство. Новикову вменяется хищение 35 млн 627 тыс. рублей.