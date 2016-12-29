»»»План на каникулы: интерактивные музеи, парки развлечений и другие интересные места Подмосковья

В новогодние каникулы далеко не все улетают праздновать в Европу или теплые края, а в распоряжении оставшихся в городе – целых 8 дней новогодних каникул. Тем, кто не любит сидеть на диване с оливье, «Йод» рассказывает про интересные места Подмосковья, которые стоит посетить.

Дом-музей «Шкатулка времен»

Недалеко от Москвы, в городе Дмитров, есть музей нового формата «Шкатулка времен». Вместо экспонатов за стеклом здесь пустые помещения с интерактивными инсталляциями. Владельцы музея обратились к новосибирским ученым, и теперь посетители могут не покидать старый особняк, а вместе с минерологом Голицыным поучаствовать в одной из первых экспедиций в Северном Ледовитом океане. Это единственный в Подмосковье музей такого формата. А если после его посещения времени хватит еще и на прогулку, то в Дмитрове вы также можете зайти в музей-заповедник «Дмитровский кремль».



Студия «КВН»

Несколько лет назад из гостевых загородных домиков в подмосковной деревне Луки родилась ремесленная студия, в которой можно остановиться на время и поработать на столярном станке. Там также проходят мастер-классы и занятия по керамике. Также в студии можно попробовать блюда русской кухни, которые приготовлены из местных фермерских продуктов. Рядом находятся города Золотого кольца: Калязин, Кашин, Углич, Ростов Великий, Переславль-Залесский или Мышкин, можно заехать туда. А еще можно спуститься на лодке до затопленного города Скнятина.

Парк развлечений «Пространство детской мечты»

В экологическом парке в Домодедове выстроена безумная сказочная страна: всюду видно детских персонажей, есть Музей башмака, ресторан «На хуторке», банная резиденция и «архитектурная симфония» арт-отеля «Улетный город». Двести героев русских народных сказок в виде ростовых фигур можно трогать и обнимать – это особенно нравится детям.

Также в Домодедове можно запланировать посещение Сьяновских каменоломен, протяженность этих пещер — 19 км, а к западу от реки Рожая расположена усадьба Константиново.

Новый Иерусалим

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре ― огромный даже по меркам Москвы. Здесь можно познакомиться с работами Айвазовского, Рокотова, Саврасова, увидеть старинные иконы, мебель, фарфор. В музее представлено более 180 тысяч экспонатов, в парковой зоне есть памятники деревянного зодчества: крестьянская изба, часовня, мельница. А еще тут можно прокатиться на лошадях.

После посещения музея можно полюбоваться видами реки Истры и посетить испытательный стенд ВНИЦ ВЭИ, который оснащен специальным оборудованием, способным генерировать разряды молнии длиной до 150 метров и облака. Здесь часто испытывают обшивку самолетов, симулируя ситуации в небе.

Усадьба «Остафьево»

Когда-то знаменитую подмосковную усадьбу переделали в музей, а в 2014 году обновили и сам музей, и парк. Сюда нередко приезжал Пушкин в гости к Карамзину, и по легенде, именно Пушкину усадьба обязана названием. Дело в том, что первые слова, которые произнес поэт, когда приехал сюда, были «Оставь его» – на вопрос лакея о том, что делать с багажом.

Кроме изящных архитектурных построек, здесь можно увидеть уникальный Кабинет медали — с наградами, которые начал собирать еще Вяземский. Также у входа в усадебный комплекс расположена церковь, а на самой территории есть приятное кафе, из которого открывается вид на пруд.

Никола-Ленивец

В деревню в Дзержинском районе Калужской области на реке Угра можно ехать в любое время года. Здесь есть масса мест для ночлега, а летом и вовсе можно брать в аренду территорию для палаток. В первую очередь «Никола-Ленивец» знаменит своим арт-парком, который занимает площадь в 650 гектаров, на его территории – и архитектурные, и скульптурные арт-объекты огромного размера. Кроме того, здесь есть мастерские, жилые и общественные пространства — вся инфраструктура, необходимая жизни и творчества. Зимой можно покататься с горки или на коньках, а экскурсии организовывают на лыжах.



Ферма «Царь припас»

Эко-туризм активно развивается в Подмосковье: одна из современных ферм, которую можно посетить, находится в деревне Спас-Тешилово Серпуховского района при подмосковном курорте «Царьград». Экскурсии и дегустации проходят каждый день, гости могут проверить, как содержится скот и птица, узнать о процессах работы на ферме и приобрести продукты.

В соседнем «Царьграде» в новогодние каникулы ожидается развлекательная программа, недалеко есть спа-комплекс на берегу Оки, аквапарк и бани – пихтовая, римская, турецкая, финская.