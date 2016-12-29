»»Похищенную елку в Москве нашли по следу из новогодних игрушек

43-летнюю жительницу района Перово задержали за кражу новогодней елки из подъезда соседнего дома. Женщина ночью похитила елку и перенесла ее в свой подъезд. По дороге она растеряла часть игрушек. По этому следу уже на следующий день обнаружена полицией.

К правохранителям обратилась потерпевшая, которая нарядила елку для всего подъезда. Елка, украшенная игрушками и гирляндами, находилась на общей лестничной площадке, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.

Сейчас елка изъята и возвращена хозяевам.