© YodNews, 2016
»»Похищенную елку в Москве нашли по следу из новогодних игрушек
novogodnii-shar-na-elke-1136x640

Похищенную елку в Москве нашли по следу из новогодних игрушек

0
Автор: от Новости

43-летнюю жительницу района Перово задержали за кражу новогодней елки из подъезда соседнего дома. Женщина ночью похитила елку и перенесла ее в свой подъезд. По дороге она растеряла часть игрушек. По этому следу уже на следующий день обнаружена полицией.

К правохранителям обратилась потерпевшая, которая нарядила елку для всего подъезда. Елка, украшенная игрушками и гирляндами, находилась на общей лестничной площадке, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.

Сейчас елка изъята и возвращена хозяевам.

Поделись

Об авторе

Наталья Горяйнова

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 