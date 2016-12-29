»»Путин: достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа.

Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», – сказал Путин в четверг на встрече с главами МИД и Минобороны, сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, достигнутые договоренности стали результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Он подчеркнул, что все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирии.

Путин добавил, что эти договоренности очень хрупкие.