»»Сбербанк спишет долги погибших в авиакатастрофе Ту-154

Сбербанк решил списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом рассказал министр транспорта России, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов.

«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — сказал он, передает «Газета.Ru».

В воскресенье рано утром самолет минобороны России Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.