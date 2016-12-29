»»Сербские болельщики почтили память погибших при крушении Ту-154

Болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» перед матчем против российского ЦСКА почтили память погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154.

Болельщики растянули баннер в память о погибших и исполнили песню, сообщает Газета.ru. «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе», – гласит надпись на банере.

Как сообщалось ранее, самолет Министерства обороны, в котором находилось 92 человека потерпел крушение через несколько минут после взлета с аэродрома в Сочи. Он направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На его борту находилось более 60 артистов из ансамбля имени Александрова.