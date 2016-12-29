»»США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов

Из Вашингтона и Сан-Франциско будет выслано 35 российских дипломатов. Дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Доступ к дипмиссиям будет закрыт уже к полудню пятницы.

Эти действия стали зеркальным ответом на преследование в России американских дипломатов, сообщает Reuters. Также происходящее рассматривается с точки зрения санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками.

Госдеп США сообщил о закрытии двух российских жилых комплексов и развлекательных центров, которые, якобы, использовались для разведки.

Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан выступил с заявлением, в котором назвал данный шаг «запоздалым», а политику Обамы в отношении России неэффективной.