»»Стадион «Зенит-Арена» в Петербурге достроен

Строительство стадиона на Крестовском острове Петербурга, которому предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью завершено, он получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Стадион построен. Разрешение на ввод есть. На мой взгляд, город получил уникальный объект», – сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Теперь начнутся работы по приспособлению его под требования ФИФА, сообщает «Интерфакс».

«Мы, естественно, придерживаемся той сметы и тем корректировкам, которые были летом. Основные средства пошли в экономику Петербурга. Смету подведем к Кубку Конфедерации», – сказал Полтавченко. Он подчеркнул, что на закупку иностранного оборудования потрачено «всего 4 млрд рублей».

В ноябре появилась информация о том, что комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем стадиона «Зенит-Арена». Его показатель вибрации превышен в несколько раз. Инспекторы ФИФА обратили внимание на вибрацию покрытия, слишком большая амплитуда которой исключает проведение на арене матчей под эгидой международной организации. Властям Санкт-Петербурга придется срочно создавать стационарный традиционный газон.

Многофункциональный стадион с раздвижной крышей и выкатным полем располагается на Крестовском острове и возводится в Петербурге с 2007 года к чемпионату мира по футболу. Окончательно техническая и сметная части проекта были утверждены в 2014 году.

Власти Санкт-Петербурга заявляли, что намерены сдать в эксплуатацию стадион «Зенит-Арена» до первого мая 2016 года. Полтавченко выражал уверенность, что стадион сможет принять первые матчи российского чемпионата по футболу в 2016 году.