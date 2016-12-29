»»Украинский ученый-оборонщик и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле.

Супруги перешли на работу в систему российского ОПК, По словам вице-премьер Дмитрий Рогозина, Гашененко является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики. Он смог за короткое время сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию навигационных систем, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что в стране «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины». По словам Рогозина, из-за конфликта на Украине, работники российского ОПК переживают за судьбы своих украинских коллег.