»»В прокат выходит масштабный российский фильм «Викинг»

В четверг на экраны выходит российский фильм «Викинг», созданный по мотивам «Повести временных лет». «Это отдельное произведение, оно не является иллюстрацией «Повести временных лет». Так что совсем не обязательно быть подкованным историком, чтобы идти на него», – рассказал режиссер фильма Андрей Кравчук, передает ТАСС. Картина затрагивает в основном судьбу князя Владимира I Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский.

«Викинг» стал одним из самых сложных в производстве отечественных фильмов в истории современного российского кино. Работа над ним продолжалась 7 лет. Съемки картины проходили в Подмосковье и Крыму, где было построено несколько декорационных комплексов. «Мы выбрали почти документальный способ съемки, создающий эффект присутствия», поэтому пришлось скрупулезно создавать этот мир, отметил режиссер. Новшеством является то, что фильм выходит в двух версиях – с возрастными ограничениями 12+ и 18+. «Я не ожидал, что фильмы получатся такими разными. Мне кажется, было бы интересно посмотреть обе версии и сравнить впечатление», – отметил режиссер.