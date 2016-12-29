»»В России вышло приложение «Стану Лучше», которое поможет изменить жизнь

Поставить цель и выдать план ее выполнения, рассчитать свой личный индекс счастья – неполный список всех возможностей нового мобильного приложения «Стану Лучше». Его главное преимущество, по мнению разработчиков, – наличие шаблонов, которые экономят ваше время. В сервис встроен конструктор постановки цели с внедренной технологией SMART. Это позволяет поставить цель так, чтобы она была реально достижимой: установить приоритет, сроки, замеры, сформулировать мотивацию, добавить задачи, выполнение которых приведет к ее достижению.

Экспертами проекта разработаны шаблоны целей под популярные запросы на основе лучших книжных бестселлеров: по сути, это готовые планы действий. Добавленные к целям задачи автоматически попадают в «Список задач» с распределением по дням. Нужно только фиксировать их выполнение или невыполнение, можно также перенести задачу на другой день. Задачи разделены на «Утро», «День», «Вечер», их можно отправить в календарь смартфона. Также сервис снабжен инструментом, позволяющим оценить текущее положение дел, насколько человек доволен своей жизнью в разных сферах, – «Индекс счастья». Эта новая система пошагового достижения целей доступна пока в Google Play, но в январе появится версия и для iOS пользователей. На сайте проекта также можно найти авторские материалы — рекомендации экспертов по улучшению отдельных сфер жизни. Для обладателей бесплатного аккаунта доступна постановка трех целей, платная подписка дает доступ ко всем шаблонам, возможность поставить неограниченное число целей и достигать их.