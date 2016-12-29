»»Ворона отняла у эстонца паспорт на российской границе

В Ивангороде при оформлении документов при пересечении российско-эстонской границы ворона выхватила из рук у гражданина Эстонии паспорт и улетела. Эстонцу пришлось на несколько дней задержаться в России.

Для поиска украденного паспорта были привлечены кинологи с собаками. Но пернатую воровку так и не удалось найти, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Таможенной службы РФ.

Эстонцу пришлось возвращаться в Санкт-Петербург, чтобы в своем консульстве получить документы, необходимые для выезда на родину.

Паспорт нашелся через несколько дней. Ворона выбросила его недалеко от таможни. Паспорт оказался испорченным, птица выдернула из него один лист.