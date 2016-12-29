»»Яровую раскритиковали за упоминание терроризма в высказываниях о карикатуре на Charlie Hebdo на гибель ТУ-154

Депутат Ирина Яровая, высказываясь о карикатуре французского сатирический журнал Charlie Hebdo на гибель ТУ-154, что «художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма».

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин тут же задался в своем Facebook вопросом, какое отношение терроризм имеет к гибели военного самолета.

«Терроризма»?????!!!!!!!!!! Секундочку, товарищ Яровая, а можно с этого места подробнее? Так, собственно, о каком терроризме речь? У нас же летчики, вроде, педали перепутали и шасси с закрылками?! Эх, Яровая, Яровая… Так глупо спалиться… А неплохо же карьера начиналась…», — написал он.

28 декабря скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море, унесшее жизни 92 человек. На одной из них падающий самолет и надпись: «Плохие новости: Путина там не было». На другой — самолет, в салоне которого артист кричит: «А-а-а-а…» – и на этом фоне надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».