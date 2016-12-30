»»35 американских дипломатов могут выслать из России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство предложило президенту России Владимиру Путину симметричный ответ на высылку 35 российских дипломатов из США. Министр иностранных дел считает, что «взаимность — это закон дипломатии и международных отношений».

Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге», — сказал Лавров, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что из Вашингтона и Сан-Франциско будет выслано 35 российских дипломатов. Дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Эти действия стали зеркальным ответом на преследование в России американских дипломатов, сообщает Reuters. Также происходящее рассматривается с точки зрения санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками.