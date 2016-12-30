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35 американских дипломатов могут выслать из России

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Автор: от Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство предложило президенту России Владимиру Путину симметричный ответ  на высылку 35 российских дипломатов из США.   Министр иностранных дел считает, что «взаимность — это закон дипломатии и международных отношений».

Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге», — сказал Лавров, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что из Вашингтона и Сан-Франциско будет выслано 35 российских дипломатов. Дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Эти действия стали зеркальным ответом на преследование в России американских дипломатов, сообщает Reuters. Также происходящее рассматривается с точки зрения санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками.

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