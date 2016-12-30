»»Американка завещала бездомным животным $1,2 млн

Жительница штата Теннеси оставила все состояние животным.

Когда она умерла в возрасте 72 лет в конце 2015 года в ее некрологе написали, что она была «заядлым любителем животных», поэтому оставила им все свое состояние, пишет The Washington Post. Спустя год чиновники в Картер-Каунти рассказали, как расходуются эти средства.

«Гленда Тейлор ДеЛаудер так любила кошек и собак, что оставила все свое имущество для оказания помощи кошкам и собакам. Многие люди любят своих домашних животных, как детей, и многие люди, которые не имеют детей, считают своих питомцев детьми. Один гражданин нашего округа стал примером этой любви», — говорится в заявлении мэра округа Кантер-Каунти.Леона Хамфри.

Отмечается, что ее имущество оценивается в $1,2 млн, из них $ 540 тыс. пошли на нужды местного приюта для животных. Кроме того, будут построены дополнительные помещения для содержания бездомных животных.