»»Чиновникам в Калининграде запретили пользоваться иностранными сервисами

В Калининграде чиновникам запретили пользоваться Facebook, Яндекс, Skype и Gmail. Приказ об этом был подписан заместителем главы администрации города Анной Апполоновой, сообщает издание «Новый Калининград.Ru».

Под запрет попали мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронная почта Gmail Dropbox, Yahoo, Hotmail и даже Яндекс-почта (облачные хранилища Dropbox, Google диск, Яндекс.Диск, Microsoft One Drive, аналитические сервисы Google Metrics и Яндекс.Метрика, а также сервисы для управления сайтами Google Sites, Profis CMS и другие. В качестве альтернативы предлагается использовать сервис «1С-Битрикс»(программный продукт для управления содержимым сайта). Общаться предлагается при помощи таких сервисов, как ICQ и QIP.