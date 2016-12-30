»»CNN: Россия уже начала ответные меры на санкции США

Российские власти поручили закрыть столичную англо-американскую школу.

По версии телеканала CNN, который сообщает об этом со ссылкой на осведомленный источник, это является первым ответным шагом с российской стороны на новые американские санкции.

Школа, в которой проходили обучение дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады, а также иностранных граждан была закрыта по распоряжению российского правительства.

Иностранным дипломатам также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору, добавил источник.

Как отмечает CNN, вскоре после объявления администрации Обамы о высылке российских дипломатов, посольство России в Великобритании написало в твиттере, что эти действия вызывают ощущение «дежавю холодной войны», охарактеризовав администрацию как «неудавшуюся» .

Накануне стало известно, что из Вашингтона и Сан-Франциско будет выслано 35 российских дипломатов. Дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Эти действия стали зеркальным ответом на преследование в России американских дипломатов, сообщает Reuters. Также происходящее рассматривается с точки зрения санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками.