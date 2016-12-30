»»»Где отмечать Новый год в Москве

До главной ночи года остается всего два дня, и если вы еще не придумали, как ее провести, «Йод» подскажет интересные варианты.

Новогодняя ночь в стиле Гарри Поттера

Наверняка, вы помните незабываемое праздничное настроение в Рождество в Хогвартсе ― эльфы-домовики готовят много разных блюд, Хагрид приносит кучу здоровенных елок, целый день можно сидеть в теплой общей гостиной и обсуждать квиддич, а утром вы обязательно найдете под елкой волшебные подарки. В этом году Таганский парк в ночь с 31 декабря на 1 января превратится в сказочный мир Джоан Роулинг. Гостей ждут тематические приключения, конкурсы, квесты, квиддич на катке – и все это в окружении декораций магической вселенной.

Кругосветка в Саду имени Баумана

Новогодняя ночь в Саду имени Баумана начнется в девять вечера. Каждый час ведущий под бой курантов будет говорить, в какую часть мира пришел Новый год, и знакомить гостей с традициями разных стран. Во время праздника гости смогут попробовать блюда разных стран мира и послушать музыкантов из всех концов света. Будут и горловое монгольское пение, и грузинский джаз, и африканская румба, и рок с русскими народными вкраплениями. На протяжении всего праздника работает каток, где можно кататься и танцевать.

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Зарядиться праздничным настроением можно и на фестивале «Путешествие в Рождество». Площадки фестиваля работают уже с 16 декабря, а завершится он 15 января. Специально к празднику в городе установлены световые туннели, мерцающие фонтаны, скульптуры с подсветкой и огромные арт-объекты. На фестивале можно будет поиграть в зимние игры, сфотографироваться со сказочными персонажами, пройти квесты и поучаствовать в конкурсах, выбрать подарки и перекусить в торговых шале.

Фестиваль «Рождественский свет»

Еще один фестиваль, который уже погрузил столицу в волшебное настроение: именно благодаря «Рождественскому свету» Москва мерцает, как одна большая новогодняя елка. На улицах, площадях, в парках установлено 400 объектов новогоднего декора. Гуляя по Тверской улице, обратите внимание на фонари в виде бокалов с шампанским, на Кузнецком мосту смотрите вверх — там арки в восточном стиле, на Пушкинской площади «Музыкальный лес» – словом, куда бы в центре вы не пошли, будет красиво.

Фейерверк в новогоднюю ночь

Праздничный салют ― важный атрибут новогодней ночи. В этом году он будет особенным: в небе заискрятся композиции в виде необычных объектов — их ожидается более десятка. Салют на Красной площади по традиции начнется сразу после полуночи. В других местах фейерверки грянут на час позже, в 01:00. Запускать салюты будут более чем с 30 точек: на Воробьевых горах, в Парке Горького, на Поклонной горе, а также в других районах – для просмотра вы можете выбрать наиболее удобную локацию.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи»

В Парке Победы работает фестиваль «Ледовая Москва», его посетители смогут совершить путешествие по городам России, оставаясь в столице. В центре площади есть шесть ледяных горок, скатываясь по ним, можно практически переезжать от одного города к другому. А еще на фестивале будет шоу снеговиков, кукольный театр, анимационная программа и ярмарка с блинами и чаем. В парке также есть городок сказок, где каждый может пройти тропинками известных с детства героев. Кроме того, на Поклонной горе возвели ледяные копии Московского Кремля, Исаакиевского собора и других шедевров архитектуры.

Новогодняя ночь в «Сокольниках»

Новогодняя ночь в парке «Сокольники» ― это путешествие в прошлое: праздник здесь отметят в стиле 90-х. Новый год пройдет на Фонтанной площади, которую украсят нарядная елка и сотни огней. На концерте выступят звезды 90-х со старыми хитами и вариациями на их тему. Гости смогут не только потанцевать и устроить фуршет возле торговых шале, но и поиграть в снежки, взять напрокат валенки с подогревом и покататься на недавно открывшемся «Катке в лесу».