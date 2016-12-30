»»Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» сошел со стапеля

Самый большой в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» спущен на воду со стапеля Балтийского завода. Начало работы ледокола запланировано на 2018 год. На сегодняшний день ледокол готов лишь на 50%.

«Виктор Черномырдин» станет самым большим в мире дизельно-электрическим ледоколом. Его дина составляет 147 м, ширина 29 м, осадка 8,5 м, автономность плавания 60 суток. Общая численность экипажа и спецперсонала – 128 человек, сообщает Интерфакс.

Уникальная система электродвижения позволит сохранять полное управлением судном, даже при заднем ходе, когда корма будет разбивать лед. Система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание корпуса.

«Виктор Черномырдин» был заложен в 2012 году. Планировалось, что уже в 2015-ом он войдет в эксплуатацию. Ледокол будет обеспечивать проводку судов по Северному морскому пути.