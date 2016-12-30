»»»Метание вещей из окон, сливовый кисель и фея Бефана: новогодние традиции разных стран мира

Мы привыкли, что в новогоднюю ночь на столе должны быть оливье и мандарины, по телевизору – выступление президента, а в углу – елка. Однако праздник так отмечают далеко не все – «Йод» рассказывает о необычных традициях разных стран мира.

Шотландия

В Шотландии Новый год называется Хогмани – в ночь на 1 января горожанам разрешено палить бочки с дегтем и катить их по улицам. Так они сжигают Старый год и приглашают Новый. Одна из легенд отсылает к языческим поверьям, по которым огненные шары символизировали солнце. Бросая их в море, шотландцы отдавали морским обитателям часть света и тепла, чтобы потом рассчитывать на благосклонность водной стихии. По другой легенде, огонь очищает от злых духов и демонов. На новогоднем столе шотландцев утром овсяные лепешки, пудинг и особый сорт сыра — кеббен, на обед и ужин — вареный гусь или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте.

Перу и Эквадор

В Южной Америке Новый год всегда связан с мистикой. В последнюю неделю старого года в крупных городах проходят ярмарки, цель которых – вовсе не покупки, а проведение всевозможных обрядов, встречи с шаманами и гадания на будущее. Часто гадают на пиве и яичных желтках ― яйцо разбивают в стакан с напитком и по получившемуся рисунку делают предсказания. В Перу или Эквадоре проводят обряды на удачу ― выбирают молодую привлекательную женщину, наряжают ее и украшают фруктами и другими плодами, которые символизируют достаток и финансовое благополучие.

Финляндия

Несмотря на то, что Финляндия ― родина Деда Мороза, Новый год ― не главный праздник в году, финны всю праздничную энергию отдают Рождеству. Но в новогоднюю ночь здесь любят гадать. В будущее заглядывают с помощью воска — задают вопрос, затем расплавленную свечку капают в воду и после анализируют получившийся рисунок. Важный атрибут праздника ― застолье, на столе сливовый кисель и сладкая рисовая каша. Деда Мороза финны называют Йоулупукки («рождественский козел») ― дедушка с подарками передвигается на небольшой повозке, в которую впряжен козел.

Испания

В Испании в Новый год любой отмечающий должен съесть 12 виноградин, по одной на каждый бой курантов, чтобы отдать дань древней традиции. Число 12 также символизирует 12 прошедших месяцев, а вот виноград был выбран символом Нового года только в 1908 году. Еще одна новогодняя традиция испанцев ― надевать в праздничную ночь красное нижнее белье: считается, что красный притягивает удачу в делах и финансовое благополучие.

Италия

Новый год в Италии ― это время, когда нужно избавляться от старых вещей. Еще со Средневековья сохранился обычай 31 декабря выбрасывать из окон ненужные вещи с надеждой, что кто-то другой найдет им применение. 1 января жители страны приносят домой воду из источника — считается, что чистая проточная вода приносит счастье. По итальянскому обычаю, очень важно, кого вы первым встретите 1 января ― например, увидеть горбатого старика — к удаче. А знакомого нам старика Деда Мороза в Италии нет, вместо него Фея Бефана – она прилетает на волшебной метле, открывает двери золотым ключиком и наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные у камина.

Япония

В Японии принято встречать Новый год в новой одежде ― жители страны считают, что это приносит здоровье и удачу. Вместо елок в Японии ставят специальное новогоднее дерево мотибана, а сосновыми ветками украшают входную дверь. Важная японская традиция ― декоративная композиция-кадомацу перед домом. Так японцы выражают почтение божеству года, которое приносит счастье в семью. Начало нового года отбивает колокол ― 108 ударов. По легенде, его звон убивает человеческие пороки, а значит, человек, услышавший его, в новом году станет лучше.