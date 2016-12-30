»»Международная федерация хоккея сообщила о причине отмены минуты молчания в память о Ту-154

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи на хоккейном матче из-за того, что это не имеет прямого отношения к хоккею. Инцидент произошел на матче молодежного чемпионата мира в Канаде между хозяевами турнира и российской сборной.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — заявила федерация, сообщает RT.