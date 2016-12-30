»»Минкульт Польши выкупает уникальную коллекцию князей Чарторыйских, которая оценивается в 2,4 миллиарда долларов

Министерство культуры и национального наследия Польши подписало соглашение с Фондом князей Чарторыйских о покупке коллекции, в которую входит картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».

В коллекции около 86 тысяч музейных и 250 тысяч библиотечных экспонатов: книг, рукописей, гравюр, сообщает РИА «Новости». В коллекции также памятные вещи национального героя Польши Тадеуша Костюшко и польских королей.

Стоимость сделки не разглашается. Однако, ранее польские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стоимость коллекции может варьироваться от 700 млн долларов до 2, 4 млрд.

Переговоры о покупке коллекции велись с 1991 года. Ее начала собирать в 1801 году Изабелла Чарторыйская, которая пыталась сохранить для страны произведения искусства во время раздела Польши между Австрией, Пруссией и Российской империей.

«Дама с горностаем» – единственная работа да Винчи, находящаяся в Польше. Она была написана в конце XV века. В 1800 году картину купил князь Адам Ежи Чарторыйский в подарок матери.