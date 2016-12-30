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Мультфильм воронежской анимационной студии «Снежная королева-3» вышел в мировой прокат

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Автор: от Новости

Анимационный проект «Снежная королева 3: огонь и лед» воронежской студии Wizart вышел в мировой прокат. Одновременно фильм был показан в Хорватии, Румынии, Польше и Прибалтики. В начале 2017 года его покажут в Корее, Болгарии, Турции и странах Ближнего Востока.

Франшиза создавалась по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Однако, третья часть – это самостоятельная история, где кроме Кая и Герды главными героями становятся пиратка Альфида, тролль Ормо и его ласка Лута, сообщает 36on.ru.

Прокат первых двух частей фильма состоялся более чем в 130 странах мира.

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